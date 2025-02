Capitale della cultura, è il giorno dell’audizione. Anche Giusy Versace a Roma: ‘Il mio cuore è a Reggio’

E’ il giorno dell’audizione a Roma. Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si terrà l’audizione pubblica, a partire dalle ore 11:30, durante la quale verrà presentato il dossier ‘Cuore del Mediterraneo‘. Reggio Calabria si gioca tutte le sue carte per provare a primeggiare sulle altre finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

Dopo l’appello del sindaco Falcomatà, in tanti hanno raggiunto la capitale per partecipare in presenza ad un appuntamento che potrebbe rappresentare, nel caso di attribuzione a Reggio Calabria dell’importante riconoscimento, una svolta epocale per la nostra città.

Questa mattina tra i presenti ci sarà anche Giusy Versace, atleta paralimpica e senatrice.

“E’ una grande opportunità per la città. Anche se vivo a Milano ho il cuore a Reggio Calabria, la mia città natale. E’ un’occasione per dare entusiasmo alla città. Arrivare tra le finaliste non era scontato e quando il sindaco Giuseppe Falcomatà mi ha invitato a partecipare non me lo sono fatto ripetere due volte perchè per Reggio dobbiamo essere tutti uniti. E’ una grande opportunità di crescita per il territorio sul piano turistico ed economico ma è anche un’opportunità per fare conoscere le nostre tradizioni culinarie, storiche. Abbiamo una tradizione incredibile della Magna Grecia che il buon Gianni Versace ha portato nel mondo sempre con sé. Abbiamo il mare, la montagna, il bergamotto, siti patrimonio dell’Unesco, abbiamo l’artigianato, abbiamo tutto. Dobbiamo solo avere un pò di più di amor proprio e coraggio”.

Giusy Versace ha dunque stravolto la propria agenda per essere presente a Roma.

“Farò sentire la mia voce a sostegno di Reggio Calabria capitale della cultura 2027. Abbiamo sulla carta molti punti di vantaggio rispetto alle altre candidate – continua Giusy Versace – La nostra città merita questo riconoscimento e ci credo fortemente. Abbiamo tutte le carte in regola. Spero di poter dare il mio piccolo contributo. La cultura non deve avere colore politico. Sono prima di tutto una sportiva, un’atleta e so cosa vuol dire fare squadra. E’ una grandissima opportunità di rilancio”.