Reggio sogno il titolo di Capitale della Cultura 2027, Sudano: ‘Il MArRC al centro della rivoluzione’

La dirigente NIpote ha annunciato già "285 eventi in programma per l'estate reggina 2027"

Reggio Calabria si prepara al 2027 con una visione chiara: cultura, innovazione e accessibilità al centro del progetto. A guidare questa trasformazione sarà il Museo Archeologico Nazionale (MArRC), pronto a diventare il vero hub culturale della città.

Un museo aperto al mondo

Il direttore del MArRC, Fabrizio Sudano, nel corso dell’audizione avvenuta questa mattina al Ministero della Cultura, con la presenza di una folta delegazione reggina, ha delineato il ruolo chiave del museo nel percorso verso il 2027:

“Il MArRC sarà il vero hub della città e promuoverà, nel 2027, una serie di iniziative e festival, rassegne cinematografiche, seminari, convegni, ma soprattutto una mostra internazionale sulla Magna Grecia che vuole raccontare il ruolo di Rhegion e dello Stretto nel Mediterraneo antico come luogo di rotte commerciali e scambi culturali. Da questo punto di vista, il museo sarà un luogo aperto, un punto di incontro fra passato, presente e futuro, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e all’accessibilità”.

Un progetto ambizioso che mira a valorizzare il patrimonio storico della Magna Grecia e a proiettare Reggio Calabria in una dimensione internazionale.

Un’estate ricca di eventi

La dirigente comunale Luisa Nipote ha voluto sottolineare, inoltre, la portata della programmazione estiva 2027:

“Abbiamo in programma praticamente tre eventi al giorno, che si ripartiscono fra i vari festival tematici. La popolazione, in questo periodo, raddoppia, con presenze che arrivano fino al mezzo milione di persone.”

Con 285 eventi già in calendario, l’estate reggina si conferma un appuntamento imprescindibile per il turismo culturale, in un percorso che culminerà nel grande appuntamento del 2027.

Un’opportunità di crescita culturale e turistica

La candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027 rappresenta una svolta per la città. Il MArRC, con il suo ruolo centrale, si pone come simbolo di un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Cultura, innovazione e accessibilità saranno le chiavi di questa trasformazione, proiettando Reggio Calabria tra le grandi capitali culturali del Mediterraneo.