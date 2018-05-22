Gli alunni Elisa Siragusa e Enzo Crea, della classe IV C del Liceo Classico Europeo del Convitto “T. Campanella” di Reggio Calabria hanno partecipato alla cerimonia di Consegna del Prix Goncourt: la lista degli Italiani, a Torino, nell’ambito delle manifestazioni organizzate tra gli eventi del Maggio Francese.

Per partecipare a questo momento straordinario di comunicazione con gli scrittori accademici di Francia, i quattro alunni che avevano chiesto all’Institut Français Italie dell’Ambasciata di Francia, di partecipare al concorso come giudici per selezionare il vincitore, hanno dovuto leggere alcuni romanzi dei finalisti del premio e poi esprimere in francese una loro motivazione di scelta.

Al Salone di Torino il premio è stato consegnato all’autrice del romanzo, Nos richesses, Kaouther Adimi, davanti a un pubblico di 130 ragazzi delle classi ESABAC partecipanti alla giuria e ai loro insegnanti, dal grande scrittore e académicien Goncourt Eric-Emmanuel Schmitt.

Lo scrittore ha dialogato con i giovani in sala su temi significativi della realtà attuale, come: Tolérance et Bienveillance.