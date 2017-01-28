Gli allievi dell’ITE ‘R. Piria’ realizzano un video sull’ alternanza scuola-lavoro

Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro con il Comune di Reggio Calabria, gli allievi dell’ITE “R. Piria” di Reggio Calabria hanno realizzato un video promozionale dell’attività in alternanza, presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria, visibile sul canale YouTube dell’istituto: https://www.youtube.com/watch?v=Rvb1uLMEYSQ&t=21s

o sul sito istituzionale www.itepiria.gov.it: https://www.itepiria.gov.it/video-apprendisti-ciceroni-in-pinacoteca-un-incontro-che-non-si-dimentica/

Il progetto in alternanza “Apprendisti ciceroni per le scuole” è stato coordinato dai docenti di Arte e Territorio Anna Benedetto e Vincenzo Cordova ed il video, di cui sono protagonisti gli studenti-ciceroni, è stato coadiuvato dal team produzione video dell’Ite Piria Licia Amodeo, Guido e Mirella Spanti, Tony Crea.

Un gruppo di studenti ci accompagna in un meraviglioso viaggio tra le preziose testimonianze di oltre sei secoli di arte. Sono apprendisti ciceroni a servizio di quanti vogliano lasciarsi rapire e farsi trascinare in un vortice di emozioni e sensazioni travolgenti. Ci guidano parlando italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco questi ragazzi orgogliosi del loro patrimonio artistico e culturale e desiderosi di trasmettere ai loro coetanei, e non solo, il desiderio di accostarsi con curiosità alle opere pittoriche e scultoree custodite presso la Pinacoteca civica della loro città.

In fase di lavorazione anche il prossimo video promozionale dedicato all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro dei nostri studenti apprendisti ciceroni presso il Museo Diocesano di Reggio Calabria.

Queste ed altre sono le opportunità che l’ITE Pira offre sulla valorizzazione dei beni culturali della nostra città.