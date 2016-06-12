Gli appuntamenti di Giugno del Cis

In occasione della stagione teatrale che è stata proposta al teatro Greco di Siracusa e che vede, per l’anno 2016, protagoniste le tre opere “Elettra” di Sofocle, “Alcesti” di Euripide e “Fedra” di Seneca, il Centro Internazionale Scrittori, mercoledì 15 giugno 2016, alle ore 18.00, nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, in collaborazione col Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e con il Progetto “Classicamente Noi” (Liceo ‘Concetto Marchesi’ di Mascalucia Catania), organizza l’evento “Dal mito al palcoscenico.

Momenti di tragedia al femminile: Alcesti, Elettra, Fedra”. Presiede l’incontro: Nicola Basile, Vicepreside del Liceo ‘Concetto Marchesi’ di Mascalucia, Responsabile del Progetto “Classicamente Noi”.

I relatori dell’incontro sulla tragedia al femminile

Relazionano: Paola Radici Colace, professore ordinario di Filologia Classica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, Presidente Onorario del CIS; Anna Maria Urso, professore associato di Filologia Classica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina.

Un video a cura del prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, responsabile sezione cinema del Cis, illustrerà, attraverso documenti multimediali, la performance delle più interessanti interpreti che hanno ricoperto il ruolo di Elettra, Alcesti e Fedra.

Il 16 giugno la conferenza su Luigi Einaudi

Nella ricorrenza dei settanta anni dalla nascita della Repubblica italiana, giovedì 16 c. m., alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, si svolgerà la conferenza “Luigi Einaudi: il Presidente della ricostruzione”. Relatore dell’evento sarà il Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Componente del Comitato Scientifico del CIS.

Venerdì 17 c. m. , alle ore 17.00, presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria, si svolgerà la conversazione “Colori e immagini nell’opera di Erri De Luca“. A parlarne sarà Annalisa Saccà, professore di lingua e letteratura italiana alla St. John’s University di New York, fondatrice del Centro per lo sviluppo globale e Direttore del Master sullo Sviluppo Globale e Giustizia Sociale.

La Saccà rappresenta la Santa Sede all’ONU nel comitato CEDAW (Eliminazione della discriminazione contro la donna) e nel Comitato CSW (Comitato sullo stato delle donne nel mondo). Erri De Luca, nato a Napoli il 20 maggio 1950, è noto per il suo impegno nel sociale e a favore delle popolazioni carcerarie. Da autodidatta ha studiato varie lingue, tra le quali lo yiddish e l’ebraico antico, lingua dalla quale ha tradotto alcuni testi della Bibbia. Le sue opere sono state tradotte in francese, spagnolo, inglese e in molte altre lingue. Ha vinto il premio France Culture, il Premio Laure Bataillon, il Prix Femina étranger, il Premio Petrarca (in Germania), il Prix Europeen de la Literature (a Strasburgo), il premio Leteo (in Spagna) e il Premio Jean Monnet (in Francia).