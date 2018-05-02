Nata nel 2016, l'associazione organizza corsi e tornei: il racconto di Andrea Quattrone, tra un socio di 86 anni e un torneo importante previsto per giugno

L’associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi Sempreverde nasce nel 2016. L’obiettivo è diffondere la disciplina degli scacchi per mezzo di corsi, lezioni, manifestazioni e attività competitive di livello agonistico e amatoriale.

Missione e nascita dell’associazione

Andrea Quattrone, ai microfoni di CityNow Sport ci spiega:” L’associazione è nata dopo aver maturato una serie di esperienze negli scacchi reggini. Abbiamo avuto l’idea di fondare l’associazione Sempreverde da cui oltre ad essere ben inaugurante è una partita disputatasi nel 1852. La nostra mission è la divulgazione del gioco e delle attività che possono avvicinare. C’è anche mio padre Gabriele Quattrone, Aldo Spanò. per un totale di 20 persone.

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Corsi e scuole: gli scacchi per i giovani

Ci fa presente inoltre che: “Si stanno tenendo corsi, avvicinare sempre più i giovani, gli sport della mente stanno crescendo, dalle scuole elementari in su è ideale perché allena la capacità logico-spaziali, di problem solving, non richiede competenze linguistiche. Chi ha problemi di linguaggio può avere stimolo per avvicinarsi.

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Con un pizzico di orgoglio sottolinea che: “Una particolarità è che il socio più anziano ha 86 anni, portati benissimo” ed inoltre spiega che: “Abbiamo stretto un importante sodalizio con il Polimeni dove siamo ospitati”

Il torneo amichevole organizzato aveva la mission di avvicinare più persone possibili e ci siamo riusciti, abbiamo ricevuto molte richieste.

PROGETTI FUTURI. Siamo in fase di programmazione, probabilmente per il prossimo giugno organizzeremo un importante torneo. Abbiamo una pagina Facebook, un canale Youtube con la possibilità di visualizzare le partite già disputate. Da non dimenticare che esiste un rating mondiale, gli scacchi sono a tutti gli effetti uno sport olimpionico.

Dunque viva gli scacchi un modo di tenere allenata la mente, divertendosi e conoscendo nuove persone!