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GOEL non si ferma. Ricostruisce e riparte. Il 19 Dicembre la Festa della Ripartenza

Sabato 19 dicembre a Monasterace Marina la festa per la ripartenza dell'azienda agrituristica A Lanterna dopo l'incendio del 31 ottobre

18 Novembre 2015 - 16:43 | di Vincenzo Comi

Arance biologiche GOEL Bio, azienda agrituristica A Lanterna

Si terrà sabato 19 Dicembre, dalle 15 in poi, l’evento che celebra la ripartenza dell’azienda agrituristica biologica di GOEL Bio, A Lanterna, dopo l’attentato incendiario della notte del 31 ottobre scorso.

Il fuoco del cambiamento non solo non si è spento sotto la cenere di quell’incendio, ma continua ad ardere forte più di prima. La comunità di riscatto di GOEL non si piega, risponde unita agli attacchi e traduce la condizione di doloroso svantaggio in opportunità concrete.

La campagna di raccolta fondi #ripartiamo e rilanciamo ha consentito, in pochissimo tempo, di recuperare il necessario per riparare i danni e ripartire.

Coloro che disprezzano la dignità della terra di Calabria con il fuoco e la distruzione volevano le donne e gli uomini di GOEL tristi e affranti: la risposta è invece “la Festa” di una comunità che risorge e vuol tenere la testa alta!

Con la Festa della Ripartenza GOEL vuole condividere con tutti la gioia della rinascita e la celebrazione dei simboli della legalità ripristinata. Interverranno personalità, istituzioni civili e religiose regionali e nazionali, in un ricco programma di musica, arte, teatro popolare, degustazione di prodotti biologici e ricette tipiche accompagnerà l’inaugurazione del capannone ristrutturato e del nuovo trattore.

L’appuntamento è presso l’azienda A Lanterna a Monasterace Marina. A breve tutti i dettagli sul programma dell’evento.

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