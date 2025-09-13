Festa della Madonna, anche il GOM risponde presente: preghiera per malati e sanitari

La Comm. Frittelli ha voluto dedicare il momento di preghiera a Paolo: "Un infermiere che ha dato tanto al nostro ospedale, ora in terapia intensiva"

Questa mattina, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (GOM) ha partecipato con sentimento di vicinanza alla processione della Madonna della Consolazione, un momento di massima spiritualità per la città.

La tappa del Santo Quadro al Policlinico

Durante il percorso della sacra effige, una delle tappe significative è stata quella che ha toccato il Policlinico, dedicato alla Santa Vergine, e che abbraccia anche il GOM. La tappa è stata voluta dal Cappellano dell’Ospedale di Reggio Calabria, Don Stefano Iacopino, che si è rivolto in preghiera alla Beata Vergine per chiedere la consolazione degli ammalati e il sostegno per tutte le persone che si dedicano alla loro cura: personale sanitario, medici, infermieri, personale sociosanitario, amministrativi e dirigenti.

“Suscitando costantemente nella loro vita sentimenti di paziente dedizione e tenerezza” ha detto Don Stefano Iacopino durante il momento di preghiera.

Leggi anche

Il pensiero della Commissaria Straordinaria

La Commissaria Straordinaria del GOM, dott.ssa Tiziana Frittelli, ha voluto dedicare il momento di preghiera e condivisione in particolare a Paolo, un infermiere che ha dato moltissimo al nostro ospedale e che ora si trova ricoverato in Terapia Intensiva.

La dott.ssa Frittelli ha concluso esprimendo un pensiero di affetto e stima a Paolo, insieme a una preghiera per tutti i ricoverati del GOM.