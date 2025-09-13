Festa della Madonna, Falcomatà: ‘Ultima processione da sindaco. Affidiamo a Lei sogni e speranze’

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte oggi alla tradizionale processione della Madonna della Consolazione, patrona della città, esprimendo «sentimenti ed emozioni particolari» in quella che ha definito l’ultima processione del suo lungo percorso politico da primo cittadino.

«Questa processione – ha dichiarato – ha un carico di emozioni particolari. È l’ultima che vivo da sindaco di Reggio Calabria e da servitore della città. Siamo fortemente legati e partecipi del messaggio che quest’anno il nostro Arcivescovo, Fortunato Morrone, ha voluto rivolgere alla Madonna e a tutti noi: la Pace e l’impegno diretto di ogni cittadino affinché l’indifferenza diventi partecipazione per cambiare le cose nel mondo e nella nostra città».

Il sindaco ha sottolineato come, ogni anno, la comunità si prepari ad accogliere la Santa Madre «rendendo più bella la città, organizzando eventi e attività che consentano ai cittadini, ai fedeli e ai pellegrini di vivere al meglio queste giornate di fede».

«I nostri sentimenti di orgoglio, le paure, ansie, sogni, speranze – ha aggiunto Falcomatà – sono sempre affidati alla nostra Santa Patrona. A Lei chiediamo aiuto non solo personalmente ma anche per la nostra splendida Reggio».