Gomorra 3 si farà! Parola di Salvatore Esposito

“Vi è piaciuta? Siete stati in 15.000.000!! Un record assoluto per una serie Tv!

Ma adesso posso dirvi che è ufficiale: Gomorra 3 ci sarà, le riprese dovrebbero partire nel corso dell’autunno, ma per vedere in onda i nuovi episodi di Gomorra 3 bisognerà aspettare un po’ di tempo, visto che molto probabilmente saranno trasmessi nel corso della stagione primaverile 2017.

Non poteva essere altrimenti visto l’enorme successo che la serie televisiva ha riscosso anche in questa seconda stagione facendo segnare un milione di telespettatori in ogni singola puntata, cifre altissime per una serie tv trasmessa in un canale a pagamento.

Grazie a tutti e al prossimo capitolo… che si preannuncia ad alta tensione!

“

Queste le parole di Salvatore Esposito che promuove sul proprio sito la terza stagione della serie TV più seguita di sempre.

Non ci resta che attendere il 2017 cercando di cogliere nel frattempo quelle che saranno le novità di ‘Gomorra 3’