Google Maps condanna Reggio Calabria: la fotografia impietosa della città – FOTO

Il colosso Google ci mette la firma e certifica, attraverso la Google Car, la situazione imbarazzante in cui versa la città di Reggio Calabria, ormai da troppo tempo sommersa dai rifiuti. Chiunque abbia voglia o necessità di consultare Google Maps, si scontrerà spesso e volentieri con immagini di strade e vie cittadine sporche e circondate dalla spazzatura.

GOOGLE MAPS FA ARROSSIRE REGGIO CALABRIA

Google Street View, preziosa vetrina mondiale, strumento di conoscenza del territorio, diventa un boomerang per Reggio e i reggini mostrano il proprio imbarazzo ormai anche di fronte a Google e dunque al mondo intero.

Accanto alle bellezze dall’alto concesse da madre natura, appaiono, a lente ravvicinata, veri e propri spiazzi impossibili da nascondere, ricchi di immondizia di ogni tipo.

Decine i punti fotografati dalla Google Car in giro per la città, nell’ultima mappatura, al fine di mostrare il territorio. Reggio Calabria, al contrario di tutte le altre città, si mostra circondata da rifiuti di ogni tipo. E così, chiunque desidera conoscere la nostra città e la sua provincia, utilizzando semplicemente il motore di ricerca Google su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, si scontra con immagini che raffigurano situazioni deplorevoli.

LE VIE DEL DEGRADO IMMORTALATE DA ‘GOOGLE MAPS’

Via Ciccarello, Via Modena, Via Piave, Via XV luglio, V.le Europa, Via Vecchia Pentimele, Viale Umberto Boccioni. Queste alcune delle vie in città che Google Maps mostra al mondo intero il totale stato di abbandono in cui versa la nostra città.

