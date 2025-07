Calabria, approvata la graduatoria definitiva del bando ‘Abita Borghi Montani’

È stata approvata la graduatoria definitiva del bando “Abita Borghi Montani Calabria”, promosso dalla Regione Calabria per favorire la riqualificazione e il ripopolamento dei piccoli centri montani. Sono 89 i Comuni ammessi a beneficiare delle risorse previste, mentre soltanto 19 non risultano idonei.

“Siamo particolarmente soddisfatti per la rapidità e la concretezza con cui si è giunti alla definizione della graduatoria definitiva che ammette un numero maggiore di comuni rispetto alla provvisoria – ha dichiarato l’Assessore regionale Gianluca Gallo. Il bando “Abita Borghi Montani Calabria” rappresenta un’occasione strategica per rilanciare i nostri centri interni. Ora la sfida passa ai Comuni: confidiamo nella loro capacità di attivare in tempi celeri i bandi locali, coinvolgendo cittadini, famiglie e imprese interessate a tornare o trasferirsi nei borghi calabresi”.