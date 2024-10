[GRAFICA] Reggina-Bisceglie, le formazioni ufficiali: Cevoli stupisce

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Reggina-Bisceglie, sfida valida per la seconda giornata del girone C del campionato di Serie C. Di seguito le scelte di Cevoli e Ginestra.

REGGINA (4-3-3): Confente, Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito, Salandria, Franchini, Petermann, Sandomenico, Maritato, Tulissi. ALLENATORE: Cevoli.

BISCEGLIE (4-3-3): Crispino, Markic, Maestrelli, Onesku, Jakimovski, Longo, Giacomarro, Risolo, Bottalico, De Sena, Starita. ALLENATORE: Ginestra.