Gran Concerto di Capodanno 2026 a Reggio, doppio appuntamento al Cilea

Il programma musicale promette un viaggio emozionante tra le più celebri pagine della musica classica e operistica. L’accesso ai due spettacoli è gratuito su prenotazione: tutte le info

La Città Metropolitana di Reggio Calabria annuncia l’ormai tradizionale appuntamento del Gran Concerto di Capodanno, evento inserito nella cornice di “Reggio Città Natale”, il calendario di iniziative che in queste settimane anima le festività natalizie in città.

L’appuntamento, promosso dall’Ente di Palazzo Alvaro guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, per salutare l’inizio del nuovo anno è fissato per giovedì 1 gennaio 2026 presso il Teatro Comunale Francesco Cilea.

Doppio spettacolo per favorire la partecipazione

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, l’edizione 2026 si articolerà in un doppio spettacolo. Il primo alle ore 18.00, il secondo alle ore 21.00, entrambi nella cornice del Teatro Francesco Cilea.

Orchestra, solisti e corpo di ballo

Protagonista della serata sarà l’Orchestra del Teatro “F. Cilea”, sotto la direzione del Maestro Alessandro Tirotta.

Il concerto vedrà la partecipazione di un cast di solisti composto dal soprano Gaia Cerri, vincitrice del concorso lirico Cilea Opera Festival, dal mezzosoprano Chiara Tirotta, dal tenore Ivan Defabiani e dal baritono Raffaele Facciolà.

Ad arricchire la scena le esibizioni del corpo di ballo, con coreografie curate da Gabriella Cutrupi.

Il programma musicale

Il programma prevede un percorso tra le più celebri pagine della musica classica e operistica, con brani di Strauss, Tchaikovsky, Rossini, Donizetti, Leoncavallo e Puccini. Un inizio d’anno nel segno della tradizione e della grande musica.

Le parole del sindaco Falcomatà

“Si rinnova un evento che è diventato nel tempo una bellissima tradizione per la nostra città – ha affermato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – salutiamo l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo di altissimo livello qualitativo, coinvolgendo il meglio degli artisti della scena musicale reggina e le maestranze che crescono sul nostro territorio, fino a raggiungere i più importanti palcoscenici nazionali ed internazionali. Un evento che vuole essere di buon auspicio per la città per il nuovo anno che inizia”.

Info ritiro biglietti

L’accesso ai due spettacoli è gratuito su prenotazione.

I biglietti gratuiti (massimo due per persona) potranno essere ritirati presso il botteghino del Teatro Cilea nelle seguenti date: