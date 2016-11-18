Grande attesa per il finale di ‘The young Pope’

Le ultime due puntate della serie di Paolo Sorrentino con Jude Law, che ha diviso pubblico e critica, vanno in onda alle 21.10 su Sky Atlantic

di Laura Maria Tavella – Questa sera su Sky Atlantic andranno in onda le ultime due puntate di “The Young Pope”, la serie tv evento, diretta e ideata da Paolo Sorrentino.

Il giovane Papa, Lenny Belardo, primo papa americano della storia e primo ad essere eletto non ancora cinquantenne, interpretato da Jude Law ha infatti diviso il pubblico: c’è chi osanna la serie, definendola una delle migliori opere televisive italiane degli ultimi anni e chi, invece, la ritiene lenta e macchinosa.

Ma al di là dei giudizi, è indubbio che “The Young Pope” sia un prodotto psicologico più che d’azione, che mette in scena un Papa non convenzionale, affacciato alla modernità e che sosterrà di essere una contraddizione, come Dio, ma che non è scevro dalle dinamiche tipiche del potere, con intrighi vaticani, vizi e perversioni, ben note alla storia.

Un Papa che crede che la Chiesa debba risalire alle origini non poteva che generare critiche ed elogi: una nuvoletta di fumo, per riprendere il vizio del fumo del giovane Papa, che dissolve nell’aria pensieri contrastanti, ma che rivela in fondo molto del regista. Lento ma profondo.

Allora questa sera scopriremo finalmente come si concluderà il duello di potere tra il Segretario di Stato Voiello e Pio XIII?

Il giovane Papa apparità finalmente in pubblico?

Per scoprirlo, non ci resta che attendere le ultime due puntate, in onda questa sera alle 21.10 su Sky Atlantic.