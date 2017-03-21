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Grande partecipazione allo stage di Soccer Xtreme

Stage di perfezionamento tecnico del tiro in porta per giovani calciatori tra gli 8 e i 12 anni al centro sportivo Riccardo Sala

21 Marzo 2017 - 13:24 | di Federica Geria

Soccer Xtreme, scuola di perfezionamento tecnico per calciatori

Si è svolto sabato scorso, 18 marzo, a Reggio Calabria presso il centro sportivo Riccardo Sala lo stage di SOCCER XTREME dedicato al perfezionamento tecnico del tiro in porta.

Immagine di repertorio per lo stage di Soccer Xtreme a Reggio Calabria

Allo stage hanno partecipato numerosi giovani atleti, tutti di età compresa tra gli 8 e i 12 anni che hanno lavorato per circa 70 minuti con esercizi tecnici ad alta intensità finalizzati al miglioramento del gesto tecnico del tiro in porta.

Immagine di repertorio per lo stage di Soccer Xtreme a Reggio Calabria

La scuola di perfezionamento tecnico SOCCER XTREME organizza periodicamente degli stage per il perfezionamento tecnico del calciatore, e su appuntamento, prenotandosi sul sito www.soccerxtreme.it, si svolgono allenamenti mirati per migliorare la tecnica individuale degli atleti, tutto con una didattica precisa che ha come obiettivo il miglioramento della prestazione sportiva.

Immagine di repertorio per lo stage di Soccer Xtreme a Reggio Calabria

Lo staff Soccer Xtreme è composto da allenatori abilitati presso il settore tecnico della Figc e si avvale della collaborazione di preparatori atletici, fisioterapisti e nutrizionisti.

Immagine di repertorio per lo stage di Soccer Xtreme a Reggio Calabria

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