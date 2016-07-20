Successo per ‘Imprenditoria tra arte, cultura e solidarietà’

La Fidapa Morgana ha organizzato una serata tra letteratura, moda e riconoscimenti alle imprenditrici, con al centro la biografia di Gerardo Sacco

Una serata da ricordare, ricca e piena di spunti, organizzata dalla Fidapa Morgana , domenica 17 luglio. La biografia di Gerardo Sacco, “Sono nessuno. Il mio lungo viaggio tra arte e vita” è stata al centro del salotto letterario organizzato dalla prestigiosa “Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari”, nell’ambito della manifestazione “Imprenditoria tra arte, cultura e solidarietà” accompagnata anche dalla voce della cantante Camilla Alampi, dalla sfilata di moda e dalla consegna di riconoscimenti ad imprenditrici ed eccellenze reggine con la conduzione di Gianluca Scopelliti.

Introdotto dalla cerimoniera della Fidapa, Maria Rosaria Pensabene, il salotto è stato preceduto dai saluti della presidente dell’associazione, dottoressa Emira Dal Moro, del presidente del circolo “Polimeni” dottor Igino Postorino, dell’assessore comunale allo Sport dottor Nino Zimbalatti.

Il dibattito, condotto dalla responsabile della comunicazione Fidapa, Manuela Porpiglia ha annoverato tra gli ospiti la coordinatrice “Confassociazioni Sud” Milli Tucci, lo scrittore Mimmo Gangemi, l’assessore provinciale alla Cultura e alla Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo i quali hanno dialogato con Gerardo Sacco, e Francesco Kostner, responsabile Relazioni esterne e Comunicazione dell’Università della Calabria, giornalista che nel libro intervista il noto orafo calabrese.

Tanti, tantissimi gli argomenti trattati durante l’appassionante incontro che hanno ben delineato le difficoltà del nostro territorio ma anche le molteplici potenzialità dalle quali – a detta di tutti gli intervenuti- bisogna assolutamente ripartire affinché la società calabrese diventi immune dalle numerose negatività da cui è continuamente bersagliata.