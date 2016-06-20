Grande successo per il raduno del Club Fiat 500 a Bova

Oltre 50 auto d’epoca hanno invaso le strade della Valle Grecanica in occasione della seconda edizione del raduno di Bova organizzato dal Club Fiat 500 di Reggio Calabria, presieduto da Angelo Amaddeo, con la partecipazione del Club Ducati e del Club reggino “Amici del Pulmino”. Il gruppo di “Cinquecentisti” reggini, capitanato da Francesco Laganà, ha percorso le vie dell’antico paese grecanico e gli altri luoghi caratteristici dello storico borgo.

La presenza delle Fiat 500 e delle altre auto d’epoca, parcheggiate nella piazza principale di Bova, ha destato poi grande curiosità, facendo registrare una grande partecipazione degli abitanti del luogo. La perfetta riuscita della manifestazione è stata possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Bova e della cooperativa San Leo che hanno riservato una calorosa accoglienza ai soci del Club Fiat 500.