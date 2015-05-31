Grande successo per la II edizione Festa dei bambini: primavera della vita

Si è conclusa ieri con grande successo la II edizione della “Festa dei bambini: primavera della vita”, un momento importante voluto fortemente dal primario di pediatria il Dott. Costantino e dalla fattiva collaborazione delle realtà associative che operano tutto l’anno all’interno del reparto di pediatria degli OO.RR. di Reggio, ABIO RC, AVO RC, Croce Rossa Italiana, Insegnanti Scuola in Ospedale e Pagliacci Clandestini.

Arte, solidarietà e ancora l’assoluta certezza che il donarsi sia per chi in quei reparti opera, sia per chi ne è ospite un momento importante al fine di migliorare il periodo di ospedalizzazione dei piccoli degenti.

Grande emozione hanno suscitato nei presenti i lavori realizzati dai bambini, in una esposizione dal titolo “Pediatria in allegria” e la consegna degli attestati. Il tutto accompagnato dalla musica di Paolo Sofia dei “Quarta Aumentata”, Gabriele Albanese dei “Tarantproject”, i “Tamburi” di Luca Scorziello con Ercole Cantello, Enzino Y, Peppe Stilo, Umberto Venenzia e la cantante dei “Calabria Show” Anna Romano accompagnati dall’Associazione “Incontriamoci sempre”. Importantissima la presenza del commissario straordinario dell’A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli Dott. Frank Benedetto e dell’Assessore Welfare e Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Marino.