Grande successo per la raccolta fondi organizzata dall’ACI per la giornata Telethon

L’Automobile Club di Reggio Calabria rilancia la sua immagine in una significativa e ben riuscita iniziativa, in occasione della giornata nazionale di Telethon. Col Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e con Bnl da sempre partner di Telethon, il Presidente dell’Automobil Club Reggio Calabria avvocato Santo Alfonso Martorano ed il neo Direttore Donatella Bolignano, organizzatrice della manifestazione, si è animato finalmente il centro storico della Città.Partendo da Piazza Italia, presenti le forze dell’ordine ognuna con una propria vettura ed equipaggiamento, con i propri gruppi cinofili e con gli splendidi cavalli, orgoglio del Corpo Forestale dello Stato, gli alunni delle scuole elementari “Nosside”, “Principe di Piemonte”, “San Vincenzo De Paoli”, che hanno aderito all’iniziativa, hanno contribuito con i loro “tesoretti” alla raccolta di fondi per la ricerca scientifica nel combattere le malattie genetiche.

Auto storiche e cittadini in piazza

La piazza dei reggini, abbellita dalle decine di auto storiche, dalle piccole “cinquecento” dell’Associazione “Gli amici delle Cinquecento” presieduta dal dinamico professor Polimeni, alle lussuose Porsche e Ferrari offerte in vista dal dottor Scollica e dal dottor Morace, è stata letteralmente invasa dai cittadini e dai numerosi passanti tra i quali interagivano allegramente gli artisti dell’Associazione “Pagliacci Clandestini”. In Piazza sono giunti per un saluto e per significare la loro partecipazione, il Sindaco, avvocato Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio Provinciale, dottor Antonio Eroi, il Comandante del Corpo Forestale dello Stato, Giorgio Borrelli, il Comandante Domenico Crupi.

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La giornata organizzata dall’Automobil Club del direttore Donatella Bolignano si è conclusa con uno spettacolo di intrattenimento che dall’interno della filiale di Bnl, dove è stato offerto un ricco buffet, si è spostato su Piazza Camagna dove si sono esibiti gratuitamente per la nobile causa, numerosi artisti locali tra cui Katia Chirico, Angela Filocamo, GianMatteo Corona, Kiko, Marian Jane, Simona Veltre, presentati e intrattenuti da Alessia Digiò, Benvenuto Marra e Pasquale Caprì. Particolarmente significativa l’esibizione del coro polifonico “Don Ruggero Coin” di Bova Marina. Al termine della serata dal palco ha preso la parola il Presidente Martorano che ha ribadito fermamente il valore di queste manifestazioni e l’importanza delle Istituzioni vicine e sensibili alla ricerca scientifica in forza della quale ogni anno con i fondi raccolti si possono finanziare importanti progetti a favore dei più bisognosi di cure. Infine il Direttore dell’Automobil Club dello Stretto ha ringraziato i suoi collaboratori che hanno fortemente contribuito alla riuscita della manifestazione.

Il risultato della raccolta fondi

La sinergia tra Bnl, Automobil Club e Cittadinanza ha permesso di superare ampiamente il traguardo raggiunto negli anni scorsi in termini di raccolta fondi.