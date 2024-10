Grande successo per il via all’Estate dei 400 anni di Cittanova

Grande successo per l’avvio dell’Estate dei 400 anni di Cittanova, con la presentazione del ricco cartellone estivo e il Concerto degli Etnosound. Sono stati in tantissimi a gremire Piazza Calvario, affollata di gente come nelle migliori occasioni. Il sindaco Francesco Cosentino, insieme alla sua Giunta comunale al completo, è salito all’inizio della serata sul palco per dare il via alle celebrazioni estive dei 400 anni e per illustrare la programmazione. «Le manifestazioni animeranno la città tra luglio, agosto e settembre con musica, teatro, artisti di strada, cinema, talk, enogastronomia, sport e grandi ospiti per grandi e bambini e per tutti i gusti», ha spiegato il sindaco. Iniziative che ruoteranno intorno al 12 agosto, con il Buon compleanno Cittanova, che vedrà per l’intera giornata le bande musicali alternarsi per le vie cittadine, mentre la sera ci sarà spazio per una importante rappresentazione teatrale in piazza dal titolo “Nascita e resurrezione di Cittanova” e per i fuochi pirotecnici a ritmo di musica.

La consolidata Festa nazionale dello Stocco, che attira ogni anno decine di migliaia di persone, sarà in formato speciale: partirà il 7 agosto con una serie di eventi che si prolungheranno fino all’11 agosto, culminando nell’attesissimo concerto di Piero Pelù. Il 3, 4 e 5 agosto spazio alla musica, allo spettacolo e al cinema con Cittanova4Century, evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e che vedrà alternarsi sul palco di Piazza Calvario attori, registi, musicisti, cantanti, giornalisti, con ospite d’onore il Premio Oscar Gianni Quaranta, che ha ricevuto l’ambita statuetta per “Camera con vista” di James Ivory. Torna a Cittanova, dopo la grande partecipazione di cittadini dello scorso anno, uno dei magistrati più importanti d’Italia: il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri sarà a Piazza Calvario nella serata dell’8 agosto. Non mancheranno eventi consolidati come il 3° Expo Enogastronomico “Coltiviamo il futuro” dal 6 al 9 agosto, la Sagra del Cinghiale il 13 agosto, il Tradizionandu Etnofest il 18 e 19 agosto, la III Expo canina il 26 agosto e il IV Piana Eco Festival dal 31 agosto al 2 settembre.

Uno degli eventi clou della seconda metà di agosto sarà lo spettacolo Nino Frassica & Los Plaggers Band, in cui il popolare e amatissimo showman si esibirà in un brillante mix di comicità e musica con la sua orchestra. E ancora spazio a gruppi musicali, artisti di strada, rappresentazioni teatrali di commedie brillanti in piazza, cinema e giochi per bambini, danza e tantissimo sport in tutte le serate di luglio e agosto, fino ai festeggiamenti patronali di fine settembre. «Cittanova sarà al centro dell’estate e festeggerà degnamente i suoi 400 anni», ha concluso il Sindaco Cosentino. «Lo sforzo dell’Amministrazione nel costruire un cartellone così ricco è stato quello di offrire ai cittanovesi – ma anche ai tanti turisti e emigrati che durante le ferie estive tornano dai loro cari – una programmazione all’altezza di una città che, come ha fatto in altri settori, dall’ambiente ai lavori pubblici, dalla scuola al sociale, vuole offrire ai cittadini servizi sempre più all’altezza delle proprie ambizioni».

La festa è continuata con le note e i ritmi degli Etnosound che hanno fatto ballare e cantare tutta la piazza fino a tarda notte.