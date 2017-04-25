Grandi consensi per il Clinic dI De Giorgio e Olivadoti

Continua l’attività di formazione e promozione della pallacanestro coordinata dalla Fip Calabria.

Sotto la supervisione della Consigliere Federale Claudia Soppelsa procede spedita l’attività di insegnamento.

Grandi consensi e grande seguito per il Clinic di aggiornamento per Istruttori Minibasket al Palasavutano di Lamezia Terme.

L’appuntamento di domenica 23 Aprile 2017 riscuote consensi ed il Palasport lametino fa il “Sold Out” tra interventi, allenamenti ed insegnamenti.

I relatori sono stati Antonino De Giorgio, coordinatore del Minibasket in Calabria e l’Istruttore Nazionale Antonio Olivadoti. L’argomentazione è stata lo sviluppo delle capacità di adattamento e trasformazione dalle conoscenze alle abilità con lo strumento dei fondamentali con palla. Il prossimo appuntamento? Il 28 Maggio 2017 a Reggio Calabria atterrerà il maestro nazionale del minibasket Maurizio Cremonini.