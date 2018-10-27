Pizza sempre, ma non solo. All’Hostaria dei Campi, è inarrestabile la fantasia dello chef che, dopo il grande successo ottenuto con la PescAria, adesso lancia una innumerevole serie di primi piatti.

Scelta ampia come sempre e pietanze di altissima qualità a partire dai paccheri alla eoliana, le pappardelle ai funghi porcini, la straordinaria carbonara, la pasta cacio e peppe, ma soprattutto gli spaghetti ai mille sapori con pomodorini, salsa, olive infornate, melanzane, tonno e ricotta salata. Ed ancora spaghetti cozze e vongole e varietà di risotti.

Ovviamente tutte le proposte dei primi piatti sono disponibili anche gluten free, perchè l’Hostaria presta sempre grande attenzione sui clienti celiaci.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)