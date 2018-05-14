Spalti colorati e tifoserie entusiaste per lo spareggio Vibonese-Troina: il commento sul pomeriggio al Granillo e sul prato sistemato in soli quattro giorni

E’ stato un bel vedere. Il pomeriggio trascorso al Granillo da spettatore non pienamente coinvolto (anche se non si nasconde tra le due contendenti una maggiore simpatia per la Vibonese), ci ha riportato indietro di qualche anno in quanto ad entusiasmo, colore, partecipazione.

L’occhio ha goduto di un bellissimo spettacolo soprattutto sugli spalti tra tifoserie entusiaste, incitamento e tanto, tanto colore. Tutto quello che sta mancando negli ultimi anni in casa amaranto, in maniera quasi totale nel corso della stagione che si è da poco conclusa.

La partita di calcio dovrebbe essere partecipazione e divertimento, insieme ovviamente a quel risultato che ogni tifoso spera la propria squadra possa raggiungere e quindi vittorie e festeggiamenti. Ieri anche la gente di Reggio ha partecipato alla gioia della Vibonese che, dopo i torti subiti nella passata stagione, ha trovato sostegno e solidarietà soprattutto dalle nostre parti, adesso la speranza è che dal prossimo campionato calore, colore e partecipazione possano appartenere anche alla Reggina.

Nota a margine. Chi era presente al Granillo ha avuto modo di apprezzare il nuovo look del manto erboso, compatto, verde, esteticamente apprezzabile. Ci riferiscono che dopo le indicazioni ricevute riguardo la scelta del Granillo come sede di spareggio, il presidente Caffo in prima persona si è interessato affinchè si facessero gli interventi necessari per rendere il rettangolo di gioco all’altezza di una partita così importante. Ha risolto il problema in soli quattro giorni….

M.F.