Insieme alla preparazione dell’incontro che la Reggina dovrà giocare sabato con il Monopoli, c’è grande attenzione su quello che potrà succedere riguardo la disponibilità del Granillo, sul quale ci sono le attenzioni degli organi di controllo e più precisamente sui tiranti della copertura della tribuna ovest. Ne ha parlato a “Momenti Amaranto” in onda su Video Touring il delegato allo sport Giovanni Latella:

Le prescrizioni sul Granillo e i nuovi controlli

“Sul Granillo ci stiamo lavorando da tempo. C’erano state fatte delle prescrizioni che abbiamo provveduto a risolvere dopo aver recuperato i fondi necessari. Dopo i fatti di Genova e più precisamente dopo la vicenda del ponte Morandi, alle iniziali prescrizioni è subentrato un elemento nuovo perché sono state chieste verifiche sulla copertura della tribuna ovest (i tiranti), nonostante un collaudo in scadenza nel dicembre del 2019.

Tengo a precisare che è assolutamente giusto che ciò avvenga perché la sicurezza è prima di ogni cosa, il fatto nuovo ci ha colto di sorpresa ma non impreparati perché anche per risolvere questa problematica ci stiamo adoperando, anche se sono necessari i famosi tempi burocratici.

Per la gara contro il Bisceglie il sindaco Falcomatà si è assunto la responsabilità di firmare una ordinanza che ha consentito il regolare svolgimento dell’incontro, per la prossima con il Monopoli attendiamo i pareri che arriveranno tra mercoledì e giovedì. Ricordiamo che appena un mese addietro ci era stato dato l’ok per il match di Coppa Italia contro la Vibonese.

I fondi, le gare d’appalto e il restyling

Come amministrazione avevamo preventivato di intervenire sulla struttura, oggi in discussione sono i tiranti della copertura della tribuna ovest. Quello che voglio far capire che su ogni cosa vanno trovati i fondi, fare le gare d’appalto, ci sono da rispettare tutti i passaggi, anche per questo motivo gli interventi non si son potuti effettuare subito dopo la fine dello scorso campionato.

Sarei felicissimo, qualora ci fossero i fondi a disposizione, di poter effettuare un restyling completo dell’impianto che ha venti anni di vita, andrebbe vissuto sette giorni su sette, dovrà diventare punto di riferimento per la città e non circoscritto alle sole partite della Reggina.

Verso la decisione su Reggina-Monopoli

Stiamo lavorando in sinergia con la Prefettura, la questura, i Vigili del Fuoco. Non succederà come la settimana scorsa, quindi si deciderà nella giornata di giovedì se ci saranno le condizioni per disputare la gara al Granillo, i lavori sono già partiti ma per il completamento ci vorranno almeno 10-15 giorni.

Credo che attraverso un ragionamento con gli organi competenti si possa trovare un punto di incontro quindi una soluzione per consentire alla Reggina di non andare fuori a giocare la partita con il Monopoli. Ripeto, verifiche e controlli vanno fatti, la garanzia deve essere totale, ma il Granillo non è in pericolo. Ritengo che le possibilità che si scenda in campo regolarmente siano alte, ma la decisione spetta gli organi competenti. Speriamo bene”.