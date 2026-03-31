Minacce di morte a Gratteri, Occhiuto: ‘Piena solidarietà’
"Le minacce da parte di un boss della camorra sono un attacco grave che non deve essere sottovalutato", le parole del Governatore
31 Marzo 2026 - 16:56 | Redazione
“Piena solidarietà al procuratore Nicola Gratteri. Le minacce da parte di un boss della camorra sono un attacco grave che non deve essere sottovalutato. Davanti a questi tentativi di intimidazione, le istituzioni hanno il dovere di fare quadrato, senza zone d’ombra o tentennamenti”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, esprimendo piena solidarietà a Nicola Gratteri per le minacce di morte ricevute.