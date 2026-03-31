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Minacce di morte a Gratteri, Occhiuto: ‘Piena solidarietà’

"Le minacce da parte di un boss della camorra sono un attacco grave che non deve essere sottovalutato", le parole del Governatore

31 Marzo 2026 - 16:56 | Redazione

Consiglio Regionale Presidente Roberto Occhiuto ()

“Piena solidarietà al procuratore Nicola Gratteri. Le minacce da parte di un boss della camorra sono un attacco grave che non deve essere sottovalutato. Davanti a questi tentativi di intimidazione, le istituzioni hanno il dovere di fare quadrato, senza zone d’ombra o tentennamenti”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, esprimendo piena solidarietà a Nicola Gratteri per le minacce di morte ricevute.

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