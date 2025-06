La via Popilia a Melia: i risultati del laboratorio di ricognizione archeologica in due incontri pubblici

Nei mercoledì del 2 a Scilla e del 9 luglio a Reggio Calabria si terranno due incontri per divulgare i risultati del laboratorio di ricognizione archeologica che nell’estate del 2022 ha interessato l’area delle Grotte di Tremusa sita a Melia, borgata preaspromontana condivisa dai comuni di Scilla e San Roberto.

“Nell’estate del 2021 una frana ha colpito la strada di Tremusa causando numerosi disagi alla comunità di Melia. A seguito di alcuni sopralluoghi, si è deciso di cogliere gli aspetti positivi dati da quel fenomeno di dissesto idrogeologico promuovendo un laboratorio di ricognizione archeologica – spiega Francesco Ventura dell’associazione “Famiglia Ventura” – Tutto ciò è stato reso possibile nel 2022 grazie alla sensibilità di una squadra coordinata dall’archeologo Riccardo Consoli e da una serie di sinergie poste in essere tra noi e la Parrocchia di San Gaetano da Thiene in Melia, la locale associazione “La Voce dei Giovani” ed una sponsorizzazione del Lions Club Reggio Calabria Host Distretto YA108 e del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, i quali hanno coperto le spese vive dell’iniziativa unitamente all’associazione ‘Famiglia Ventura'”.

Il laboratorio di Melia può essere considerato un esempio di buone pratiche per l’intera metropoli reggina, avendo messo a sistema tutta una serie di collaborazioni al fine di trarre pure dalle difficoltà un’opportunità di crescita civica e culturale.

“A gennaio 2023 si è tenuto a Melia un primo incontro con la comunità dove sono stati esposti i risultati preliminari del laboratorio, dal quale è emersa l’evidenza che un tratto della romana via Popilia passasse proprio per la borgata, in prossimità delle Grotte di Tremusa – conclude Ventura –. Ora grazie all’impegno degli archeologhi Riccardo Consoli ed Alessandro Manariti, del rilevatore Antonello Gambino e della guida escursionistica Lino Licari, siamo pronti a divulgare appieno i risultati di quell’esperienza, portando la piccola Melia alla grande Reggio, passando per Scilla”.