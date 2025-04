A Reggio nasce il Gruppo di Lettura ‘La Signora del Giallo’

Romanzi e segreti di Agatha Christie. Una volta al mese, in videochiamata e in orario serale, i partecipanti si riuniscono per discutere del romanzo proposto

È nato a Reggio Calabria il Gruppo di Lettura “La Signora del Giallo – Romanzi e segreti di Agatha Christie”.

Una volta al mese, in videochiamata e in orario serale, i partecipanti si riuniscono per discutere del romanzo proposto, soffermandosi sulle curiosità legate alla sua storia editoriale, sui punti in comune con la biografia dell’autrice e sulle tante citazioni che la Christie inserisce omaggiando maestri della letteratura quali, ad esempio, William Shakespeare o Sir Arthur Conan Doyle.

I lettori reggini sono invitati a cimentarsi non soltanto con i classici della nota autrice inglese, ma anche con titoli meno commerciali eppure ugualmente appassionanti.

Il libro di aprile: “Delitto in cielo”

Secondo lo scrittore Leonardo Sciascia il talento di Agatha Christie consisterebbe infatti nello “scoprire quello che si voleva nascondere: l’avidità, la crudeltà, la follia e il delitto sotto l’impassibile, formalistica, regolatissima superficie della società.”

Il romanzo che verrà letto individualmente nel mese di aprile e discusso all’inizio di maggio è “Delitto in cielo” (Death in the Clouds). Pubblicato in lingua originale nel 1935, presenta una delle ambientazioni più originali della Christie con un delitto ad alta quota e a pochi passi di distanza da un famoso investigatore.

Leggi anche

Per richiedere informazioni ed iscriversi al Gruppo di Lettura gli interessati possono scrivere a “gdlsignoradelgiallorc@gmail.com” oppure al Profilo Instagram “gdlsignoradelgiallorc”.