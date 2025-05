“I Guardiani dello Stretto 4”, al PalaCalafiore l’evento clou della kickboxing del Sud Italia

Presentata a Palazzo San Giorgio la quarta edizione del torneo organizzato dall’ASD Dekaju Kombat in partenariato con il Comune di Reggio Calabria. Il sindaco Falcomatà conferisce un attestato di merito alla giovanissima campionessa italiana Berrad Nour: «Iniziativa di grande impatto per il territorio»

Un progetto sportivo che cresce nel Sud Italia

Un progetto che cresce e si radica sempre di più nella cultura sportiva del Sud Italia grazie alla sinergia tra istituzioni e associazioni e alla passione dell’ASD Dekaju Kombat, realtà reggina che da tempo è un punto di riferimento nel panorama nazionale della kickboxing. La quarta edizione del torneo “I Guardiani dello Stretto”, che domenica 11 maggio ospiterà atleti di kickboxing provenienti da tutto il Meridione al PalaCalafiore, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. All’incontro hanno partecipato il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, l’assessore Carmelo Romeo, il consigliere delegato a Sport e Turismo Giovanni Latella e il maestro Demetrio Rosace, anima pulsante dell’evento – che gode del partenariato con il Comune di Reggio Calabria – e dell’ASD Dekaju, intervenuto anche in rappresentanza della Federkombat regionale di cui è consigliere.

Il valore sociale dello sport secondo il sindaco Falcomatà

«Questa edizione de “I Guardiani dello Stretto” – ha dichiarato il primo cittadino – ha un valore rinnovato alla luce del dialogo istituzionale con l’Amministrazione comunale. C’è la consapevolezza dei sacrifici che ci sono dietro l’organizzazione di un evento come questo, molto partecipato, sentito e atteso in città. Credo dunque sia dovere delle istituzioni trovare un modo per cercare di alleviare gli sforzi che le associazioni e le società sportive affrontano per promuovere iniziative che hanno un grande impatto sul territorio. Il sostegno e la vicinanza delle istituzioni si concretizza anche ospitando questo tipo di eventi in strutture che guardano al futuro come il PalaCalafiore, rinnovato sia dal punto di vista strutturale che tecnologico. Noi vogliamo continuare in questa direzione – ha concluso il sindaco – verso una città che cresce anche grazie a questo genere di attività. E quando lo si fa attraverso il sostegno alle associazioni si dà l’idea di quanto sia importante camminare sulla stessa strada in una città nella quale nessuno si salva da solo».

Sport, aggregazione e impiantistica: le parole del presidente del Coni Calabria

Sul concetto di sport come «aggregazione» si è soffermato il presidente del Coni Calabria Scopelliti, che ha parlato di evento «che fa bene allo sport» lodandone l’organizzazione e ha auspicato un «confronto diretto con gli enti locali e con il governo regionale» per cercare di migliorare l’impiantistica sportiva in Calabria.

Il ruolo dell’Amministrazione comunale nel sostegno all’iniziativa

L’assessore Romeo e il consigliere Latella hanno spiegato le ragioni per cui l’Amministrazione comunale ha ritenuto «fondamentale» il partenariato a sostegno di un’iniziativa che «va ben oltre lo sport» e «dà l’opportunità di valorizzare un territorio rivitalizzato, grazie all’utilizzo virtuoso dei fondi europei, attraverso la riqualificazione di strutture e luoghi della città».

La testimonianza del maestro Rosace e l’omaggio alla giovane campionessa

«Senza il contributo del Comune – ha spiegato il maestro Rosace – non avremmo potuto organizzare al PalaCalafiore una festa dello sport in cui si promuove educazione, rispetto, disciplina, ma soprattutto si promuove la nostra città. L’evento coinvolge ragazzi di tutte le fasce d’età, dai bambini di 3 anni ai master con persone fino ai 50 anni. Il nostro non è un lavoro che è iniziato oggi, abbiamo dedicato la vita allo sport e oggi la nostra società sportiva, che è la più numerosa in Calabria per quanto riguarda la kickboxing, conta diversi campioni d’Italia».

Premio a Berrad Nour: orgoglio per Reggio Calabria

L’ultima, in ordine di tempo, è stata premiata proprio nell’occasione: il sindaco ha infatti conferito un attestato di merito a Berrad Nour, giovanissima campionessa italiana assoluta Ycad -37kg, per aver portato alto il nome di Reggio Calabria nella più importante competizione nazionale di Kick Light.