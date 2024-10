“I guardiani dello Stretto”. G. Nucera: ‘Da elogiare il presidente Demetrio Rosace’

Il consigliere delegato dalla Regione Calabria allo sport, alle politiche giovanili e all’associazionismo e volontariato Giovanni Nucera rivolge i saluti e l’apprezzamento della Regione Calabria in occasione del prossimo evento “I Guardiani dello Stretto”, organizzato dalla società Dekaju Kombat del presidente Demetrio Rosace e che si terrà il 19 maggio presso la palestra “Augusto Righi” a Reggio Calabria.

La manifestazione accoglierà nello splendido scenario offerto nella Città dello Stretto oltre 150 atleti di Kick Boxing, provenienti da ogni parte d’Italia.

“Non possiamo che elogiare il Presidente Demetrio Rosace per questo evento di caratura nazionale che mette alla ribalta il nostro territorio, proponendolo come polo di attrazione per tanti giovani talenti della Kick Boxing, specialità giovane e in forte espansione. La Calabria ancora una volta propone il suo volto più bello, fatto di talento, forza di volontà e determinazione che attraverso lo sport e i suoi valori trova un linguaggio universale di comunanza e di allargamento degli orizzonti. La Regione Calabria manda un forte in bocca al lupo per il 19 maggio a tutti i partecipanti e ringrazia il maestro Demetrio Rosace, la Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thai Savate e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un evento di tale portata nella nostra Calabria.”

Giovanni Nucera

Capogruppo “La Sinistra” in Consiglio regionale

Consigliere delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato

Leggi anche