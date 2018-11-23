Week end tutto da vivere e… da gustare. L’Hostaria dei Campi ormai lo sapete è anche Pescaria dei Campi ed a tutti i suoi clienti propone un ricco menù a base di pesce con le specialità dedicate al tonno e varianti sempre più fantasiose come il filetto, accompagnato dalla immancabile cipolla di Tropea in agrodolce e servito con salsa di mango e emulsione di menta.

O la tagliata di tonno in crosta di sesamo con rucola, mango in spicchi e glassa di balsamico o ancora l’originale tartare di tonno con scaglie di sedano e agrumi di Sicilia.

“Il nostro chef è sempre alla ricerca di nuovi accostamenti di sapori… senza però mai stravolgere la semplicità e il gusto del piatto”.

E poi la frittura al tagliere, pesce locale accompagnato dalle più fragranti verdure in pastella e patate nostrane, diventato oggi anche un buon antipasto prima della pizza.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)