Lucente in visita all’Hitachi Rail di Reggio per la produzione dei treni ‘Caravaggio’ – FOTO

Un impegno significativo da parte della Regione Lombardia. Per i 123 treni già prodotti in questa sede è stato investito oltre 1,1 miliardi di euro

Un’importante visita istituzionale si è svolta presso l’Hitachi Rail di Reggio Calabria, azienda che è responsabile della costruzione dei treni ‘Caravaggio’ in servizio sulle linee ferroviarie lombarde. L’obiettivo principale di questa visita era quello di conoscere da vicino l’intero processo produttivo dei nuovi convogli, che da tempo rappresentano un pilastro del trasporto ferroviario per Trenord.

La visita dell’Assessore ai Trasporti della Regione Lombardia

A fare tappa allo stabilimento reggino è stato Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia. Lucente, insieme ad altre importanti personalità istituzionali, ha avuto l’opportunità di approfondire l’iter di costruzione dei treni, fondamentali per la mobilità nelle ferrovie lombarde.

L’incontro ha visto la partecipazione di Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria, e di Fulvio Caradonna, consigliere delegato di FNM e presidente di FerrovieNord. Un’occasione di confronto per ribadire l’importanza dell’investimento e dell’innovazione nel settore del trasporto pubblico.

Leggi anche

L’investimento della Regione Lombardia: un progetto da 1,7 miliardi di euro

Il progetto dei treni ‘Caravaggio’, prodotti proprio dallo stabilimento di Reggio Calabria, ha rappresentato un impegno significativo da parte della Regione Lombardia. Come ha sottolineato Lucente, per i 123 treni già prodotti in questa sede, la Regione ha investito oltre 1,1 miliardi di euro su un totale di 1,7 miliardi di euro destinato all’acquisto di 214 treni. Un chiaro segnale di come il trasporto pubblico locale sia considerato una priorità strategica per la Lombardia.

Un impianto all’avanguardia per il futuro della mobilità

Lucente ha avuto anche l’opportunità di osservare da vicino una linea produttiva all’avanguardia. Un impianto tecnologicamente avanzato, in grado di realizzare convogli moderni e altamente funzionali. Questi treni non solo rispondono alle esigenze di mobilità, ma sono anche un esempio di come il settore possa evolversi per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento a qualità e sostenibilità.

L’assessore ha concluso l’incontro esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto presso l’impianto di Hitachi Rail, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico.