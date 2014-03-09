Horcynus Festival’: lunedì la presentazione della stagione di prosa e di concerti ‘RivelAzioni’

Teatro civile, nuova drammaturgia e concerti: lunedì 10 marzo si presenta il cartellone della dodicesima edizione, tra marzo e aprile

Lunedì 10 marzo, alle ore 11.00, al Teatro Politeama Siracusa, è indetta la conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa “RivelAzioni” e degli eventi di musica jazz&world e orchestrale che si svolgeranno tra marzo e aprile, sempre nell’ambito della XII edizione dell’Horcynus Festival.

Il cartellone, interamente a cura dalla Fondazione Horcynus Orca, si muove anche quest’anno lungo il filo rosso del teatro civile e della nuova drammaturgia, da sempre al centro della sezione teatrale “MigrAzioni tra terre e mare” dell’Horcynus Festival.

Tutti i dettagli degli eventi in programma saranno presentati in conferenza stampa dai direttori artistici dei settori teatro e musica del Politeama Siracusa e della Fondazione Horcynus Orca, Massimo Barilla e Giacomo Farina, e da alcuni degli artisti coinvolti.