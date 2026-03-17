Hostaria dei Campi, l’attenzione ai celiaci: qualità e sicurezza a tavola

L’obiettivo è chiaro: trasformare la cena in un momento di piacere e benessere per tutti

Mangiare fuori casa senza preoccupazioni è possibile anche per chi soffre di celiachia o ha particolari intolleranze. All’Hostaria dei Campi, noto locale di Reggio Calabria, da tempo c’è grande attenzione verso le esigenze dei clienti che cercano piatti sicuri, curati e preparati con ingredienti selezionati.

Il locale offre una scelta ampia tra pizze, primi, secondi e dolci, con preparazioni realizzate appositamente e con la massima attenzione. Un aspetto importante, che rappresenta una garanzia per chi vive ogni giorno con queste necessità alimentari.

L’Hostaria dei Campi è certificata AIC, l’Associazione Italiana Celiachia, elemento che conferma l’impegno del locale nella gestione delle preparazioni senza glutine.

Non solo i classici piatti spesso proposti ai celiaci. La proposta dell’Hostaria punta invece su una cucina varia: primi piatti, paste diverse, secondi di carne e di pesce, anche con preparazioni e ingredienti specifici senza glutine, accompagnati da verdure di ogni tipo, fino ad arrivare al dessert.

Leggi anche

Grande attenzione anche alle altre intolleranze alimentari. Nel locale si utilizza da tempo mozzarella senza lattosio e vengono serviti salumi certificati gluten free. Lo stesso vale anche per würstel e patatine, così da offrire ai clienti una proposta completa e adatta a diverse esigenze.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la cena in un momento di piacere e benessere per tutti, senza rinunce. All’Hostaria dei Campi, infatti, ogni richiesta viene seguita con cura, per garantire qualità, attenzione e tranquillità a tavola.

Per prenotare un tavolo è possibile chiamare al numero 0965.324003.