All’Hostaria dei Campi arriva la “Promo Champions”. Imperdibile

Grande serata di calcio europeo. Ancora la Champions League protagonista con due sfide che vedono impegnate le italiane: il Napoli ospita lo Sporting Lisbona allo stadio Maradona, mentre la Juventus vola in Spagna per affrontare il Villarreal.

Un appuntamento calcistico atteso, che unisce sport e passione, ma che a Reggio Calabria si arricchisce anche di gusto. L’Hostaria dei Campi, infatti, ha deciso di celebrare l’evento con una “Promo Champions” pensata per tutti gli appassionati di calcio e buona cucina.

La formula è semplice e vincente: varietà e abbondanza di antipasti e giro pizza (bevande escluse) al prezzo speciale di 16 euro a persona. Un’occasione per vivere la magia delle grandi notti europee senza rinunciare al piacere della cucina.

Un’idea che rende l’Hostaria dei Campi non solo un punto di ritrovo per i tifosi, ma anche un luogo dove il calcio incontra la convivialità. Davanti a una pizza fumante e a un tavolo pieno di amici, la Champions diventa ancora più speciale.

L’Hostaria dei Campi ti aspetta tutti i giorni in via Reggio Campi 1 tronco n.30. Consigliata la prenotazione allo 0965/324003