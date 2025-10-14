City Now

All’Hostaria dei Campi arriva una nuova promozione per gli amanti di pizza e birra

Pizza, birra e atmosfera: il gusto che mette tutti d’accordo

14 Ottobre 2025 - 09:55 | Redazione

Pizza margherita

All’Hostaria dei Campi, la buona cucina incontra la convenienza. Il titolare Francesco Caputo ha pensato a un’offerta speciale dedicata a tutti i clienti, ideale per chi ama la pizza e la birra di qualità.

La promozione comprende una pizza margherita, patatine, una birra Ichnusa non filtrata e un bicchiere Ichnusa limited edition, il tutto a 13 euro invece di 15.

Hostaria Promozione Ichnusa

Un’occasione perfetta per trascorrere una serata in compagnia e approfittare di un menù completo dal sapore autentico, con il valore aggiunto di un gadget da collezione.

All’Hostaria dei Campi, la passione per la buona tavola si unisce all’attenzione per i clienti, con offerte pensate per rendere ogni esperienza ancora più piacevole.

L’Hostaria dei Campi ti aspetta tutti i giorni in via Reggio Campi 1 tronco n.30. Consigliata la prenotazione allo 0965/324003

