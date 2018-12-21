Il desiderio di novità, la voglia di assaggiare sempre quello che rappresenta il nuovo. Da qualche mese lo si trova nella nota pizzeria reggina e la richiesta è già elevata. Il nuovo ed ultimo impasto dell’Hostaria dei Campi è quello alla Curcuma, conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà che sono in grado di apportare diverse benefici. Contiene sali minerali come ferro e potassio, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.

Le pizze con impasto alla curcuma: dalla Margherita all’ammollicata

Come per l’impasto tradizionale o quello con farina integrale, anche per la Curcuma le proposte sono varie: dalla più classica Margherita, alla più particolare ammollicata con pomodorini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica, alici. Oppure la delicata pizza con capperi, pomodorini, melanzane grigliate, scorzetta di limone.

Insomma di tutto e di più e soprattutto la capacità di soddisfare tutti i palati.

La nuova impastatrice di ultima generazione

Gli impasti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.

A questo punto non resta che prenotare il vostro tavolo ai nostri contatti e verificare di persona la bontà delle nostre nuove pizze, insieme a quelle con impasto tradizionale ci hanno resi famosi e fatto apprezzare negli anni.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)