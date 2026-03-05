Reggio, palazzo Campanella illuminato di viola per la Giornata internazionale contro l’Hpv

L'iniziatica del capogruppo FI Giannetta che rilancia vaccino e test HPV-DNA: "La Calabria è ancora distante dal target: le adesioni allo screening vaccinale sono ferme al 56%"

L’iniziativa del Capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Domenico Giannetta, che dichiara:

“L’infezione da Papillomavirus Umano (HPV) è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi, principalmente quelli della cervice uterina. Si stima, infatti, che l’HPV sia responsabile di quasi il 100% dei tumori della cervice uterina. La cui causa – continua – è appunto l’infezione persistente da HPV ad alto rischio – che è, tuttavia, tra i tumori a più alta sopravvivenza, quelli cioè che possono beneficiare di terapie efficaci e soprattutto di diagnosi precoci e tempestive. Lo screening oncologico è in tal senso un’arma potente e per questa ragione le Linee Guida europee e italiane raccomandano l’implementazione dei programmi di screening organizzati, campagne di sensibilizzazione alla popolazione a maggior rischio, percorsi di approfondimento assistenziale e terapeutico definito e gratuito”.

Strategia globale e obiettivi al 2030

“In base alla strategia globale, il cancro cervicale potrà essere eliminato entro il 2030 se il 95% degli adolescenti si vaccina, il 90% della donne effettua lo screening cervicale con test HPV-DNA a partire dai 30 anni e il 90% delle donne in trattamento adegua la propria diagnosi. La Calabria però è ancora distante dal target: le adesioni allo screening vaccinale sono ferme al 56%. Sono più basse rispetto al livello nazionale. Dobbiamo considerare che dai dati risulta che nel 2021 gli adolescenti non protetti contro il virus erano oltre 30 mila di cui 16.845 ragazze e 13.176 ragazzi. Un dato rimasto sostanzialmente invariato”.

L’iniziativa: palazzo Campanella illuminato di viola

“È dunque di fondamentale importanza che l’Istituzione che ci onoriamo di rappresentare, il Consiglio regionale della Calabria, faccia la propria parte. Ad iniziare dall’illuminare simbolicamente di viola il Palazzo del Consiglio regionale della Calabria nella giornata internazionale contro l’Hpv. Iniziativa immediatamente sposata dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. Una data con cui intendiamo dare avvio ad un percorso di iniziative sul tema della vaccinazione e dello screening in cui la Regione potrà farsi promotrice di azioni sinergiche, in rete con le Scuole, le Università, le Asp e tante altre realtà”.

Leggi anche