Scomparsa Hughes: le dichiarazioni del sindaco Falcomatà e del consigliere Latella

“La notizia della scomparsa di Kim Hughes ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti gli sportivi e, in particolare, di chi ha vissuto e amato la straordinaria avventura della Viola Reggio Calabria“. Ad affermarlo in una nota è il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale con delega a Sport e turismo, Giovanni Latella.

“Hughes non è stato solo un campione in campo grazie ai numeri impressionanti e al suo contributo determinante nelle stagioni tra il 1983 e il 1988 per la Viola, ma è stato soprattutto un uomo che ha scelto di legarsi profondamente alla nostra città, diventando “cittadino reggino” a tutti gli effetti. Il suo carisma, la sua tecnica e la sua generosità lo hanno reso un simbolo indelebile del basket nero-arancio e punto di riferimento per intere generazioni di tifosi. Un “gigante buono”, capace di unire sport e umanità. A nome personale e dell’intera comunità – hanno concluso Falcomatà e Latella – esprimiamo la più sincera vicinanza alla famiglia di Kim Hughes e a tutti quelli che ne piangono la perdita. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria sportiva e affettiva della nostra città“.