Ecopoiesis organizza un incontro sui disturbi del Neurosviluppo

di Fabiana Tripodi – L’associazione Ecopoiesis, in collaborazione con SITCC Calabria, Equilibri Pedagogici e con il patrocinio dell’S.p.c. Scuola di Psicoterapia Cognitiva, ha organizzato il corso “I Disturbi del Neurosviluppo: dalla diagnosi precoce alla presa in carico tempestiva”.

Il corso sarà tenuto dal Dott. Fabio Apicella e dalla dott.ssa Giulia Purpura dell’IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa.

Il corso si terrà nei giorni 12 e 13 febbraio 2016, avrà una durata di 12 ore ed è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, pediatri, logopedisti, terapisti occupazionali, educatori professionali, e TNPEE.

Sono stati richiesti 13 crediti ECM.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa: info@ecopoiesis.it, 0965899877.