I? Edizione M.A.G.M.A. – Meeting Associazioni Giovanili Meridionali Attive

Comincia a riscuotere particolare curiosità e varie adesioni il primo campeggio estivo riservato a tutte le associazioni calabresi, organizzato dalle associazioni Famaropa (VV) e TerreArse Lab (RC). Il meeting delle associazioni giovanili meridionali attive, si terrà nei primi tre giorni di Agosto a Polia, provincia di Vibo Valentia, in un‘area attrezzata per il campeggio, con zona ristoro, servizi igienici e barbecue.

Un progetto indirizzato a tutte le associazioni calabresi che operano in ambito socio-culturale nella nostra regione, per intendere un nuovo modo di vivere l’associazionismo in maniera orizzontale, valorizzando le buone pratiche e la collaborazione, in modo che si crei una rete dove ogni singolo nodo aiuti a rafforzare l’insieme. Il programma, quasi totalmente definito, vedrà un primo momento di accoglienza, presentazione delle associazioni ed aggregazione. Durante le giornate si svolgeranno dei dibattiti e dei workshop in base alle richieste che arriveranno dalla rete, un escursione trekking alla felce preistorica “Woodwardia Radicans” nel torrente Milo e, durante la sera, degli intrattenimenti musicali con le associazioni in loco. I lavori si concluderanno con la creazione di un manifesto condiviso e votato da tutte le associazioni. Entro il 31 Luglio, tutti coloro che vorranno partecipare potranno dare la propria adesione attraverso il sito internet http://terrearse.it/magma-1-0/ scaricando il modulo d’scrizione. Per qualsiasi informazione si può contattare l’indirizzo e-mail magma.calabria@gmail.com o la pagina facebook magma.calabria.