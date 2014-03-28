I Mattanza ospiti al primo appuntamento di ‘Mondo d’autore’

Si conclude in bellezza questa tournée marzolina firmata Mattanza. Questa sera, venerdì 28 marzo, alle ore 18, saranno infatti ospiti al primo della serie di appuntamenti di “Mondo d’autore”, giunto quest’anno alla IV edizione, presso la Sala Marchesale del centro storico di Sant’Omero (TE).L’incontro, sulla tematica “Economia criminale” vedrà la partecipazione di altrettanti importanti ospiti: Nicola Gratteri, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Reggio Calabria; Don Giacomo Panizza, Presidente della comunità Progetto Sud di Lamezia Terme; lo scrittore Alessandro Leogrande; lo storico dell’ambiente Marino Ruzzenenti, coordinati dallo storico Costantino Di Sante.

L’incontro si propone come momento di riflessione sulla spaventosa crisi economica che stiamo vivendo in questi anni, in cui assistiamo impotenti ad una finanza predatrice che ci obbliga a rivedere il nostro rapporto con il denaro. Da qui l’urgenza di rimettere al centro dell’economia l’uomo, e riportare in primo piano il nostro senso di giustizia, e di solidarietà.I MATTANZA ringraziano Grazia Faillace, Direttrice della Biblioteca comunale “G. D’Annunzio” di Sant’Omero, che ha voluto la band fortemente in questa occasione.