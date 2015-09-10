I vini biologici calabresi al centro di un seminario organizzato da AIAB Calabria al SANA di Bologna

Domenica 13 Settembre 2015, alle ore 14:30 si terrà al SANA, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale di Bologna, presso la Sala Concerto, Centro Servizi, 1° piano, blocco D, il seminario dal titolo: “Il vino biologico italiano: qualità mercato e sicurezza”, organizzato da AIAB Calabria, nell’ambito delle attività previste nel quadro del progetto “InformaBio – campagna di sensibilizzazione e informazione sul biologico per gli addetti del mondo agricolo” Mis. 111 del PSR Calabria 2007/2013.

L’evento, si pone al termine di una serie di attività che hanno visto l’associazione italiana per l’agricoltura biologica della Calabria, impegnata in una capillare opera di informazione, su tutto il territorio regionale, attraverso numerosi incontri con gli operatori agricoli, sul metodo biologico, sulle pratiche e sulle tecniche agricole consentite in agricoltura biologica, sugli aspetti afferenti la normativa e sulle prospettive commerciali delle produzioni biologiche regionali.

Il seminario “Il vino biologico italiano: qualità mercato e sicurezza” verterà sulla situazione attuale del settore vitivinicolo biologico italiano con particolare attenzione rivolta ai vini calabresi, al mercato ed ai suoi possibili sviluppi, anche alla luce del nuovo regolamento comunitario. Nell’ambito dell’incontro saranno inoltre affrontati diverse tematiche tra cui il sistema di certificazione e di controllo relativo al vino biologico italiano, i regolamenti e i disciplinari dei marchi di qualità quali DOC, DOCG, IGT IGP. Tra i relatori del convegno che parleranno anche degli aspetti relativi alla qualità del vino bio, delle tecniche adoperate in campo e degli accorgimenti da utilizzare in cantina, il prof. Roberto Zironi, Coordinatore del Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Udine, la dott.ssa Alba Pietromarchi, analista FIRAB, il dott.re Claudio Salaris, Agronomo responsabile Dipartimento certificazioni Biologiche Valoritalia e il dott. Antonino Modaffari, che riepilogherà tutte le azioni svolte durante il progetto “InformaBio – campagna di sensibilizzazione e informazione sul biologico per gli addetti del mondo agricolo” .