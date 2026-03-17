Igea Virtus-Reggina: si gioca il 25 marzo. Biglietti già acquistati? La comunicazione della società

Da capire rispetto ai 510 tifosi presenti domenica scorsa, quanti avranno la possibilità di tornare

“La gara tra Nuova Igea Virtus e Reggina, non disputata a causa dell’impraticabilità del campo, sarà recuperata mercoledì 25 marzo alle ore 14.30. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità relative ai biglietti già acquistati”.

Questo il comunicato ufficiale della Reggina dopo che la Lega ha comunicato la data del recupero fissata per il prossimo 25 marzo alle ore 14,30. Non esattamente quello che la società amaranto avrebbe desiderato, visto che il match si incastra tre giorni dopo la sfida al Granillo contro l’Acireale e quattro prima dell’altro big match con l’Athletic Palermo.

I 510 sostenitori amaranto presenti domenica scorsa al d’Alcontres-Barone di Barcellona Pozzo di Gotto, attendono notizie in merito alle modalità relative ai biglietti già acquistati. E’ facile immaginare essendo una giornata lavorativa, che molti di questi non potranno essere presenti.