Igea Virtus-Reggina: ufficializzata la data del recupero
Tre partite in sette giorni. Settimana cruciale per il futuro degli amaranto
17 Marzo 2026 - 13:42 | Redazione
Così come facilmente prevedibile, e da noi anticipato dopo qualche ora dal rinvio del match per impraticabilità di campo, l’incontro tra la Nuova Igea Virtus e la Reggina si giocherà il 25 marzo 2026, ore 14,30, stesso dicasi per Acireale-Enna. La gara per gli amaranto si incastra esattamente quattro giorni prima dell’altro big match contro l’Athletic Palermo, non propriamente il massimo per la compagine di Torrisi.