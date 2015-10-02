Il 6 Ottobre la presentazione del libro ‘Il mondo delle piccole cose’

M. Carmela Di Marte – Giorno 6 ottobre alle ore 17:00 presso “L’Aquilone” di Elisa Mascaro ci sarà un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Autori in libreria”. Protagonista della serata, l’autrice Roberta Macrì con il suo libro d’esordio “Il mondo delle piccole cose”, edito da La Piana.

Il libro è un viaggio, in dieci racconti, fra sogni e realtà in cui i protagonisti sono quasi sempre bambini che dialogano tra loro, con gli elementi naturali o con le cose e, dal loro dialogo, scaturisce un messaggio: credere nei sogni e realizzarli nell’Amore.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avviare i bambini al meraviglioso mondo della lettura. Seguirà, al termine della presentazione, un laboratorio tematico sulle emozioni.

E’ obbligatoria la prenotazione al 328.9358581. Sarà consentita la partecipazione di un numero massimo di 20 bambini. Ingresso gratuito.