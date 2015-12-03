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Il calendario Pirelli 2016 cambia forma e stile – FOTO

A Londra la 43esima edizione del Calendario Pirelli cambia impostazione: protagoniste 13 donne di successo negli scatti di Annie Leibovitz

03 Dicembre 2015 - 09:37 | di Vincenzo Comi

Calendario Pirelli 2016, edizione dedicata a 13 donne negli scatti di Annie Leibovitz

È stata presentata a Londra la 43° edizione del  “The Cal” – Calendario Pirelli 2016, che a grande sorpresa cambia impostazione, dedicando le pagine di questa edizione a 13 donne che hanno raggiunto importanti traguardi nella loro vita professionale, sociale, sportiva e artistica.

Immortalate negli scatti di Annie Leibovitz – artista statunitense già autrice degli scatti del calendario nel 2000 – e che ha reso le foto prive di nudi come già successe nelle edizioni 2002, 2008 e 2013,puntando ad un nuovo concetto di bellezza:  democratico e femminista. Per questa edizione Pirelli ha scelto come protagoniste donne che hanno fatto la storia nei loro ambiti,unite dal raggiungimento del successo, tralasciando i classici vincoli di età, bellezza e fisicità imposti dai canoni dei mass media  di tutto il mondo.

Ed ecco che compaiono donne come Yoko Ono, 82 anni, la giapponese che negli anni ’60 stregò John Lennon e mise fine ai Beatles; Katherine Kennedy, 62 anni, super produttrice americana, socia di Steven Spielberg;  Agnes Gund, 77 anni, collezionista, presidente del Museum oggi modern Att di New York; Patti Smith, 68 anni, sacerdotessa della musica New Waves, Fran Lebowitz, 64 anni, opinionista made in Usa, paladina dei diritti dei fumatori ; e la  star indiscussa del mondo del tennis statunitense: Serena Williams.

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