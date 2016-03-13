‘Il carico della formica’: il film girato in calabria con attori reggini proiettato al cinema Lumiere

Un appuntamento imperdibile quello del 24 marzo alle ore 21:00, in cui verrà proiettata la primissima visione del film “Il carico della formica” alla Multisala Lumiere di Reggio Calabria.

Il film, interamente girato in Calabria, con attori reggini, tratto dall’omonimo romanzo, è diretto da Paolo Foti e interpretato da Demetrio Verbaro, Thomas Verbaro, Giulia De Luca, Lelio Naccari, Paola Nicolò, Antonino Sgrò.

Dal romanzo di Demetrio Verbaro al film

Il romanzo, scritto dall’autore Demetrio Verbaro è ispirato ad una storia vera, narra del percorso di rinascita di quattro pazienti di un ospedale psichiatrico e si svolge nella splendida cornice paesaggistica di Reggio Calabria.

– “Che vuol dire pazza?” – “Pazza è una persona che non vive nel presente, a volte è proiettata avanti, nel futuro. Essa però è intrappolata nei giorni felici del suo passato.”

La trama e il protagonista

Il protagonista è Carlo Fante, trentenne sposato e padre di un bellissimo bambino. Carlo inizia a lavorare presso un istituto psichiatrico come giardiniere, diventando così amico di quattro pazienti speciali. Ognuno di loro rappresenta una personaggio particolare, segnato da eventi passati, che porta un pesante fardello sul cuore, e che trascina con sé come il “carico della formica”, un carico dieci volte più grande del proprio peso. Il protagonista si innamora un giorno di una paziente e da lì iniziano le scelte difficili, la passione, e i colpi di scena di un amore “folle”.

Una prima visione imperdibile, di un film ricco di pathos e situazioni inaspettate, il tutto accompagnato dai paesaggi di Reggio Calabria, e interpretato da grandi artisti della nostra terra.

Sosteniamo la nostra Reggio! Appuntamento il 24 marzo ore 21:00, Multisala Lumiere.

Film Diretto da Paolo Foti; con Demetrio Verbaro, Thomas Verbaro, Giulia De Luca, Lelio Naccari, Paola Nicolò, Antonino Sarò; Musica Originale di Ivan Zumbo e Filippo Ambroggio; Aiuto Regia Martina Orlando; Sound Amitt Kelvin Darimdur;

Prevendita disponibile dall’1 marzo presso il Multisala Lumiere.

Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=NUxfcXx6X3A