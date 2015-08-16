Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il libro ‘Cartoline Rock’
Guida imperfetta all'ascolto di cento canzoni definitive della storia del rock: l'autore Francesco Villari presenta il libro con video e ascolti
16 Agosto 2015 - 13:18 | di Redazione
Domenica 16 agosto 2015, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in anteprima, presenta il libro “Cartoline Rock” – Guida imperfetta all’ascolto di cento canzoni “definitive” della storia del rock di Francesco Villari, Edizioni Conoscenza, Roma.
Video proiezione e ascolti a cura dell’autore Francesco Villari, musicologo, scrittore e giornalista. Modera l’incontro Elmar Elisabetta Marcianò. Intervento musicale del maestro Salvatore Familiari.
Le foto della copertina sono dell’artista Silvia D’Anna. “Le canzoni, quelle belle, sono scorciatoie per le nuvole”scrive Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso, nella presentazione a questo insolito libro di Francesco Villari. Un libro che conduce per mano gli amanti della musica rock a scoprirne il fascino più nascosto, quello che rende i brani scelti significativi (“definitivi” scrive l’autore) nella storia di questo genere musicale. Un libro per i consumatori di musica, per aiutarli a costruirsi delle playlist consapevoli, per sentire la musica non solo con le orecchie ma con tutti i sensi. Un libro da tenere accanto mentre si ascolta la radio o l’ipod, oppure da leggere tutto di un fiato con bulimica avidità.
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