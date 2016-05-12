Il cerchio dell’immagine e Leica presentano il bando per una borsa di studio

Un concorso per coprire interamente la retta del Master di I livello: il bando sarà presentato all'open day di sabato 14 maggio

Si rinnova la collaborazione tra Il cerchio dell’immagine e Leica, azienda leader nel settore fotografico.

Anche quest’anno infatti gli iscritti al Master di I livello della Scuola potranno partecipare al concorso per una borsa di studio a copertura totale del contributo di frequenza.

Il bando completo e i requisiti di partecipazione saranno presentati in occasione dell’OPEN DAY della Scuola che si svolgerà sabato 14 maggio dalle ore 15.30.

Durante l’evento, oltre il bando di concorso, potrai avere informazioni su tutti i nostri corsi di formazione e vivere la tua prima esperienza in sala posa: due ore di studio su come ottenere ottimi risultati con professionisti affermati del settore. Riceverai in omaggio il tuo ritratto posato.

Non perdere questa opportunità per entrare a contatto con il mondo della fotografia!

La partecipazione all’evento è gratuita, per scoprire il programma completoclicca qui

Ti ricordiamo che le iscrizioni al Master di I livello sono aperte e sono a numero chiuso.

Iscriviti subito, rimangono pochi posti disponibili!

Per informazioni sui corsi:

Giorgia Foti – scuola@ilcerchiodellimmagine.it / +39 342 5135665